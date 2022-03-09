Москва, 9 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики являются суверенными независимыми государствами, Украине и властям других стран нужно это признавать. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Так, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к неким компромиссным решениях по Крыму и Донбассу, Песков заявил, что позиция России по этим вопросам хорошо известна и неоднократно доводилась.

«Что касается Крыма, то это российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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