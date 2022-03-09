Москва, 9 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Позиция России по вопросу российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской народных республик «хорошо известна» и «неоднократно доводилась» как до властей Украины, так и до лидеров других стран в ходе их бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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«Что касается Крыма, то это российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к компромиссным решениям по Крыму, ДНР и ЛНР.