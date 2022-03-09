Стокгольм, 9 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. После начала Российской Федерацией специальной операции на Украине правительство Швеции столкнулось с беспрецедентным давлением, поскольку партии в риксдаге требуют от властей рассмотреть возможность подать заявку на вступление страны в НАТО. В ответ на это представители правительства страны еще раз заявили, что вступление в НАТО не находится на повестке дня. Однако шведские власти все же приняли определенные решения, о чем в своей статье от 8 марта написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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По его оценкам, вместо вступления в НАТО на данный момент правительство Швеции предпочло более тесное оборонное сотрудничество с США. Не стоит забывать, пишет Кнутсон, что военные связи Швеции и Финляндии неразрывны, поскольку обе страны фактически координируют практически все свои действия в области обороны.

Кнутсон также отметил, что «Шведские демократы» поменяли свою политическую позицию по вопросу членства страны в НАТО. Однако, тут же добавляет журналист, партийное руководство пока не объявило, какую политику по данной теме оно намерено проводить.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.