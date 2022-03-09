Донецк, 9 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Киевские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе, заявили 9 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что выезды из указанных городов могут быть заминированы.

«Штаб территориальной обороны ДНР призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что власти Украины намеренно замалчивают информацию о гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе в сторону России и Донецкой Народной Республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: В ДНР заявили, что Киев намеренно умалчивает о гуманитарных коридорах