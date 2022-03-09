Магас, 9 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Ингушетия планирует направить в пострадавшие от военных действий районы Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания и строительных материалов для восстановления разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса

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«Очередная отправка гумпомощи планируется в ближайшие дни, в ее состав войдет согласованный ранее продовольственный перечень. Все продукты местного производства и экологически чистые. Также регион, как и другие субъекты страны, готовит строительные материалы для восстановительных работ на местах разрушенной инфраструктуры ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Эта партия гуманитарного груза Донбассу из Ингушетии станет уже третьей. Подготовку к отправке обсудили в ходе заседания оперативного штаба под председательством главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Оперштаб создан специально для координации действий по оказанию помощи беженцам, а также для поддержки семей погибших и раненых в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих.

В оказании братской помощи участвуют не только организации и предприятия, свою посильную лепту вносят неравнодушные жители региона. Они несут в пункт сбора гуманитарной помощи детскую одежду, теплые вещи, одеяла и другие нужные вещи.