Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки, 8 марта, в медицинские учреждения доставили 122 человека с COVID-19. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Это на два пациента меньше, чем было доставлено в больницы сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении ковида в стационарах Петербурга, по данным на 9 марта, находятся 4042 человека (-2 пациента по отношению к предыдущим суткам). В реанимационных отделениях лежат 385 человек (-5), из них 142 пациента (-5) подключены к аппаратам ИВЛ. Выписаны из стационаров за сутки 70 человек (-11).

В городе развёрнуто 5327 коек для лечения COVID-19. За выходные дни этот показатель сократился на 500 мест. Как и раньше лечением пациентов с ковидом и пневмонией занимаются 13 городских и три федеральных стационара. По информации на 7 марта, свободный коечный фонд в Петербурге составляет 41,41% (по нормативу Минздрава). За выходные этот показатель увеличился на 9,54%.

Лечением ковида на дому, по данным на 9 марта, занимаются 55 264 человека. За сутки этот параметр никак не изменился. Отметим, что карантин в Петербурге соблюдают 387 человек (+211).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге находится на отметке в 0,78 ед. Этот параметр необходим для оценки количества людей, которые могут подхватить вирус у одного больного до того, как он уйдёт на изоляцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 2642 случая заражения коронавирусом (-106). За минувшие сутки от ковида, как основной причины, скончались 54 пациента (-5), а выздоровели 2424 петербуржцев (-98).