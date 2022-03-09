Москва, 9 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Российская сторона не стала принимать участия в заседании международного суда в Гааге, которое было инициировано Киевом, из-за абсурдности иска украинской стороны. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«В виду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям в том числе и безопасности было принято решение воздержаться от участия в этом заседании суда», — сказала она.

Также Захарова добавила, что посольство РФ в Нидерландах было направлено письмо с разъяснением позиции Москвы и просьбой об удалении этого дела.

При этом 7 марта международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Киева о принятии «временных мер» для прекращения специальной военной операции российских Вооруженных сил по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС был в ходе спецоперации по защите Донбасса установлен Вооруженными силами России для того, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны Киева, риск которых существует.