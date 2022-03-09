Хельсинки, 9 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В связи с началом Российской Федерацией специальной операции на территории Украины правительство Финляндии постановило присоединиться к блокаде ряда стран по отключению России от международной системы SWIFT. Об этом 9 марта сообщил шведский телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Таким образом, пишут журналисты, решение правительства Финляндии распространяется не на отдельные банки, а на все финансовые институты Российской Федерации.

«Финляндия выступает за введение жесточайших санкций», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее Евросоюз отключил от системы SWIFT только ограниченное число российских банков. Теперь ограничения распространяются на всех.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.