Москва, 9 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) России с 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в заявлении КС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что 4 марта председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов-членов Конференции европейских конституционных судов, направил всем членам конференции протоколы для голосования по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства Конституционного суда Белоруссии в КЕКС.

«Членство Конституционного суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить «с учетом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма»; КС РФ «является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации в Украине», — говорится в заявлении.

Таким образом, добавили в КС России, эффективного лояльного сотрудничества с КЕКС больше ожидать нельзя. Конституционный суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявил о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года.