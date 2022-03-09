КС России объявил о выходе из конференции европейских судов
Москва, 9 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) России с 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в заявлении КС России.
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Отмечается, что 4 марта председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов-членов Конференции европейских конституционных судов, направил всем членам конференции протоколы для голосования по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства Конституционного суда Белоруссии в КЕКС.
Таким образом, добавили в КС России, эффективного лояльного сотрудничества с КЕКС больше ожидать нельзя. Конституционный суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявил о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года.