Москва, 9 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС был в ходе спецоперации по защите Донбасса был установлен Вооруженными силами России для того, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны Киева, риск которых существует. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Как напомнила Захарова, во время спецоперации российские военные установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также над прилегающими к ним территориям.

«Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют», — сказала она.

При этом российский дипломат уточнила, что в настоящее время контроль за ситуацией на обеих указанных АЭС осуществляют украинские специалисты и российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что за время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса к российской стороне обратились с просьбой об эвакуации порядка двух миллионов человек, из которых 140 тыс. уже удалось вывезти.