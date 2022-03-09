Астана, 9 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Курс тенге, национальной валюты Казахстана, 9 марта на торгах обновил «рекорд» в отношении доллара США. Итоги дневных торгов были обнародованы на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Mgorod.kz Тенге

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Сообщается, что за $1 стали давать 385,76 тенге, что на 75 пунктов выше, чем на предыдущих торгах. В обменных пунктах американскую валюту покупают по цене до 387,5 тенге.

Нацбанк Казахстана сегодня принял решение сохранить базовую ставку на уровне 13,50%. Уровень годовой инфляции в феврале 2022 года составил 8,7%, а цены на продукты в среднем выросли на 10%.

Напомним, после объявления санкций против РФ и падения курса российского рубля также начал падать курс тенге. Нацбанк за неделю продал $534 млн для того, чтобы поддержать национальную валюту.