Джакарта, 9 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В министерства здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 7562 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Число случаев заражения штаммом «Омикрон» увеличилось на 2257 случаев по сравнению с февралем 2022 года.

В настоящее время штамм «Омикрон» распространится в 29 провинциях Индонезии.

Кроме того, в Индонезии зафиксировано 8477 случаев заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная группа эвакуировала 253 пассажира и экипаж парома KMP Ngafi, который сел на мель вблизи острова Моротаи.