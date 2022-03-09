Москва, 9 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса к российской стороне обратились с просьбой об эвакуации порядка двух миллионов человек, из которых 140 тыс. уже удалось вывезти. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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"С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — указала она.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что военная спецоперация ВС России проводится строго по намеченному плану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обращается с призывом к Киеву предпринять всё возможное для обеспечения безопасного прохода мирных жителей.