Москва, 9 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. С призывом к Киеву предпринять все возможное для обеспечения безопасного прохода мирных жителей обращается Россия. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Как отметила Захарова, очень часто на практике Киев не соблюдает достигнутые в ходе переговоров договоренности.

«Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что враги русского и украинского народов пытаются доказать им, что они должны враждовать между собой.