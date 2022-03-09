Стокгольм, 9 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. После начала Российской Федерацией специальной операции на территории Украины и повышения цен на энергоносители вопросы обороны и энергетической политики являются одними из ключевых тем для избирателей в Швеции в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Об этом 9 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Так, согласно опросу Novus такие темы как «оборонная политика» и «энергетическая политика» стали лидерами роста по своей значимости.

38% жителей Швеции считают «энергетическую политику» главной темой предвыборной кампании (+7%). 27% опрошенных считают, что приоритет следует отдать «оборонной политике» (+8%).

Опрос Novus был проведен в период с 24 февраля по 3 марта. В нем приняли участие 1003 человека в возрасте от 18 до 79 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.