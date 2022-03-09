Стокгольм, 9 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины ситуация в области безопасности в Европе якобы ухудшилась. В этой связи 8 марта правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон созвало срочную встречу с лидерами всех партий Риксдага, на котором обсуждались вопросы безопасности Швеции, передает телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Отмечается, что на встрече вопрос о членстве Швеции в НАТО был поставлен прямо и четко. Однако на пресс-конференции после консультаций Андерссон заявила, что членство в оборонительном союзе не находится в повестке дня.

«Если это произойдет, мы еще больше дестабилизируем ситуацию в Европе», — заявила Андерссон.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.