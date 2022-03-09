Ростов-на-Дону, 9 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области на лечении в ковид-госпиталях находятся менее 2,5 тыс. пациентов. Загрузка стационаров сократилась до 59%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получает 2461 пациент с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 30 человек.

Всего в Ростовской области лечатся 21 589 с положительным результатом теста на коронавирус.