Стокгольм, 9 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. 9 марта редакция шведского телеканала SVT смогла установить, что вооруженные силы Швеции, Транспортное агентство и несколько других органов власти заключили сделки на сумму около 100 миллионов шведских крон (порядка 10 млн евро) с компанией, владельцем которой является Виктор Вексельберг.

Aleshru Виктор Вексельберг

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По данным журналистов, Вексельберг является конечным владельцем компании Sulzer Pumps Sweden AB, расположенной в шведском Вадстене. Компания является частью зарегистрированного в Швейцарии концерна, насчитывающего более 15 000 сотрудников. Журналистское расследование показало, что шведские власти приобрели у компании товары и услуги примерно на 100 миллионов шведских крон с 2014 по 2020 год.

Отмечается, что в Транспортном агентстве Швеции уже пообещали пересмотреть контракты с компанией. Подобного комментария со стороны вооруженных сил Швеции в новостном материале не содержалось.

По данным редакции SVT, целью расследования было показать наличие связей Вексельберга с экономикой Швеции.

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