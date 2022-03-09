Москва, 9 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Враги русского и украинского народов пытаются доказать им, что они должны враждовать между собой. Об этом после литургии заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

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"Сегодня всеми силами враги русского и украинского народов извне пытаются внушить, что никакие вы не братья, а вы враги и вы должны воевать друг с другом, и ведь кто-то поддается на это искушение!» — сказал патриарх.

По его словам, в Церкви «сожалеют и оплакивают» тот факт, что на Украине появились политические силы, «которые, используя эту идею врага применительно к русскому народу, выстраивают сегодня и политику в отношении России… И мы знаем, к каким скорбям уже привела эта политика и на многострадальной земле Донбасса, а теперь и в более широком масштабе».