Кишинёв, 9 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии будут выявлять случаи распространения жителями страны «экстремисткой» символики и лозунгов, которые разжигают межнациональную рознь. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба СИБ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

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«Мы считаем, что некоторые лица, которые прибегали к таким жестам, не осознавали потенциального воздействия и негативных последствий этих действий для общества, в этом контексте Служба разведки и безопасности вновь призывает граждан воздерживаться от незаконных действий приводят к социальной розни», — говорится в сообщении.

В СИБ отметили, что мероприятия по выявлению таких случаев продолжатся. Виновные в разжигании межнациональной розни будут наказаны.

Стоит отметить, что ранее замглавы Национального инспектората общественной безопасности Молдавии Алексей Гросу сообщил журналистам, что жителей республики будут наказывать за нанесение на автомобили символов Z и V, которыми отмечена российская техника, используемая в ходе спецоперации на Украине. Также в соцсетях жители Молдавии жаловались, что беженцы с Украины часто кричат приветствие, принятое у бандеровцев.