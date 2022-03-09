Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Теневой рынок обмена валюты «выйдет из сумрака», в скором времени желающие подзаработать на попытках граждан купить или продать валюту будут предлагать свои «услуги» у дверей обменных пунктов и банков. Такое мнение высказал 9 марта ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин.

ИА REGNUM Рубль

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Напомним, согласно решению Банка России, на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года банки не будут продавать гражданам наличную валюту, при этом обменять имеющуюся у граждан валюту на рубли можно будет без ограничений. Кроме того, Банк России устанавливает временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

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По словам Александра Лякина, в настоящее время ситуация такова, что можно только предполагать, в какую сторону и как она начнет разворачиваться. Это касается и курса рубля по отношению к иностранным валютам.

«Что касается курса, то управление курсом кажется всё менее сложной задачей. Если запретить полностью оборот валюты, ввести внешнеторговые объединения, коэффициенты к курсу в зависимости от отрасли, то всё будет хорошо, можно печатать курс в газете «Известия» раз в неделю. Какой больше понравится. Сейчас пока рубль трансформируется из СКВ в закрытую валюту, но процесс еще чуть-чуть не завершился», — пояснил Лякин.

Он уточнил, что по факту иностранная валюта в России уже сейчас превратилась в облигацию с неопределенными правилами выплат и погашения.

«Вот что ЦБ будет делать с теневым рынком? Пока не смотрел, но полагаю, что уже сегодня-завтра возле каждого обменника появятся «жучки», предлагающие продать и купить по лучшему курсу. Вероятно, можно ожидать статью в Уголовный кодекс за операции с валютой. Из арсенала сдерживания — полный запрет физическим лицам на операции с валютой, индивидуальные продажи импортерам по согласованному курсу — много что еще можно придумать, а можно не придумывать, просто копировать позднесоветский опыт», — рассуждает экономист.

Что касается теоретически возможных рублевых ограничений, пока не очень понятен их потенциальный смысл.

«Инфляция сейчас сожрет рублевые сбережения, и если они вне финансового рынка, сделает это быстрее. Дефицита наличных денег вроде бы быть не должно, не нужно даже тратить бумагу — достаточно поднять номинал купюр. Заморозка рублевых депозитов пока кажется не особенно осмысленной вещью — потерь больше чем выгод», — резюмировал Александр Лякин.