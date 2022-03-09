Новосибирск, 9 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Новосибирское региональное отделение «Российский Красный Крест» организовало работу центров сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. В центрах принимают вещи, обувь, постельные принадлежности и продукты питания.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«На территории России сейчас находятся тысячи людей — вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Возникла острая необходимость волонтёрской и финансовой поддержки для них», — прокомментировала заместитель министра образования региона Мария Жафярова.

Также открыт сбор средств в поддержку переселенцев из Донбасса.