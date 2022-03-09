Екатеринбург, 9 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Свердловской области произошло снижение числа госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 8 марта в COVID-центры региона поступили еще 102 человека. Днем ранее этот показатель составил 192, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 9 марта в стационарах находятся 543 «тяжелых» ковид-пациента. Состояние 3437 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 208 граждан.

С начала пандемии в регионе выявили 391 277 носителей коронавируса. В том числе 2555 случаев заражения за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 381. За последние сутки зарегистрировали 11 случаев смерти от ковида.