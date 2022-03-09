Хельсинки, 9 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Финский концерн UPM временно приостанавливает закупки древесины в России и из России, а также деятельность фанерного завода UPM Чудово в Новгородской области, где работает 610 человек. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.

Upm.com Фанерный завод UPM в Чудово в Новгородской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Причиной называется проведение специальной военной операции России на территории Украины. Как заверили в концерне, приостановка будет осуществлена с учетом интересов местных сотрудников, клиентов и заинтересованных сторон UPM, а также в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, компания продолжает выполнять обязательства перед своими сотрудниками в России.

«Бизнесы UPM будут информировать своих клиентов и поставщиков о ситуации. Мы также продолжаем следить за развитием санкций и будем принимать соответствующие дальнейшие решения», — указали в пресс-службе, отметив, что компания готовит план смягчения последствий.

Также в финской компании указали, что решение о приостановке закупки древесины связано с недавним анализом и позициями двух основных органов по лесной сертификации. «Они исключили древесину из России и Беларуси из своих систем сертификации», — подчеркнули в компании.

Добавим, что 3 марта UPM сообщила о прекращении поставок в Россию. Отметим, что в России в компании работает 800 человек, большинство из которых — на фанерном заводе в Чудово.