Кишинёв, 9 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 2961 исследования выявили 226 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 506 222 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 486 112 человек, в том числе 809 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 479 пациентов с COVID-19, в том числе 52 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 304 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 352 заражения коронавирусом в результате проведения 4834 тестов. Врачи выписали за сутки 660 человек, умерли пять пациентов с COVID-19.