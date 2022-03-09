Ростов-на-Дону, 9 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 1682 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 1514 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (383), Таганроге (106), Шахтах (85), Волгодонске (82), Неклиновском районе (76). Около 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 16,5% — дети.

За сутки от COVID-19 скончались 11 мужчин в возрасте от 61 года до 92 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 341 838 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 309 782 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 467 человек.