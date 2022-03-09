Кишинёв, 9 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нанесёт вред экономике республики. Об этом 9 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

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Политик выразил надежду, что молдавские власти устоят перед давлением и не введут санкций против России. Он отметил важность сохранения нейтралитета Кишинёвом.

«В противном случае нас ждёт полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», — написал Додон.

Напомним, ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американским послам поручено добиваться от властей стран, где они находятся, присоединения к антироссийским санкциям. Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что Кишинёв будет сохранять нейтралитет в отношении спецоперации по денацификации Украины.