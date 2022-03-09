Лондон, 9 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Великобритании в рамках введенных санкций в авиационном секторе уже задержали один российский самолет. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«Уже есть один такой самолет (задержанный) в Фарнборо, который я фактически задержал, пока мы проводим расследование», — заявил он в эфире телеканала Sky News.

В настоящее время устанавливается владелец самолета, добавил министр.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шнапс заявил, что любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве Великобритании, может быть задержан.

Читайте также: Власти Британии определили как преступление пролет самолетов РФ над страной