Донецк, 9 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Власти Украины намеренно замалчивают информацию о гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе в сторону России и Донецкой Народной Республики (ДНР), так как готовят очередные провокации. Об этом 9 марта говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Украинская сторона намерено умалчивает о гуманитарных коридорах в сторону Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер Украины Ирина Верещук по состоянию на утро 9 марта рассказала только о тех гуманитарных коридорах, которые, по информации ДНР, контролируют украинские силовики и нацисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Как уже сообщал Штаб территориальной обороны ДНР, выезды из городов могут быть заминированы. В результате этих действий преступной украинской власти возможны гибель гражданского населения и провокации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (нижнее) в ДНР, применив стрелковое оружие.