Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области за праздничные выходные свернули 540 ковидных коек, в стационарах продолжают лечение 883 зараженных коронавирусом. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 1608 коек из которых свободны 725 коек (45,09%).

«8 марта в стационары Ленобласти поступило 28 человек с ковидом, а за предыдущие сутки — 37, — добавили в комздраве региона. — На ИВЛ на койках COVID-19 находится 20 пациентов».

Также 8 марта в Ленобласти получили положительные тесты на ковид 538 жителей (-12 к предыдущим суткам), из них большинство — в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (68), Волхов (57), Сланцы (32), Кириши (30), Лодейное Поле, Подпорожье (по 27), Сертолово (26), Паша (16), Новая Ладога (15), Приморск, Лебяжье (по 13), Тосно (12), Сясьстрой (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 175 399 человек, из них 132 890 человек выздоровели, в том числе 2518 пациентов были выписаны по выздоровлению с больничного в течение дня 8 марта. Умерло в регионе от ковида 3385 человек, в том числе восемь летальных случаев зарегистрировано накануне днем (-2).