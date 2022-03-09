Москва, 9 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Украинскую бронетехнику уничтожают российские военные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», видеозапись такого удара опубликована 9 марта на официальном канале Минобороны России в YouTube.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

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В описании видео говорится, что экипаж вертолета Ка-52 обнаружил цель, выполняя полёт на предельно малой высоте. Это была замаскированная техника, её уничтожили ракетой.

«Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по нанесению авиационных ударов по бронированной технике ВСУ», — пояснили в ведомстве.

Армейская авиация, участвуя в специальной военной операции России на Украине, сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, а также с воздуха поддерживает подразделения, которые выполняют задачи в рамках спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в ДНР заявили о захвате шести единиц украинской бронетехники за последние сутки.

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