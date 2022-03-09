Воронеж, 9 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары доставлен 81 пациент за минувшие сутки, данные 9 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 8 марта, сообщалось о 148 ковид-пациентах, попавших в больницы. Впервые за многие недели число госпитализаций в коронавирусные стационары составило менее сотни за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Снижается и суточное число заражений — на утро 9 марта подтвержден 1 171 новый случай инфекции. Накануне, 8 марта, сообщалось о 1 585 новых заразившихся. Признаны выздоровевшими после COVID-19 5 086 человек, скончались за сутки 24 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 348 445 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 291 070 человек. Скончались после осложнений на фоне ковида 7 822 воронежца.