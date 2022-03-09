Вашингтон, 9 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Запрет на поставку российской нефти, введённый в США, не касается Казахстана, в том числе проектов российско-казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом 9 марта сообщил в соцсети Twitter журналист Financial Times Джеймс Полити.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

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«Минфин США разъяснил, что запрет на импорт нефти из России не распространяется на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который поставляет казахстанскую нефть через территорию России», — написал Полити.

Сообщается, что для минфина США определяющим является то, чтобы поставляемая в страну нефть не была добыта в РФ. Способы транспортировки не будут ограничивать.

Напомним, в США 8 марта ввели запрет на импорт нефти из России из-за начала спецоперации по денацификации Украины. После этого мировые цены на нефть марки Brent выросли более чем на 6% и превысили $130 за баррель.