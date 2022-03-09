Бухарест, 9 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министерство обороны и МВД Румынии представили на рассмотрение правительства страны документ, предусматривающий обязательную постановку на военный (резервный) учет всех мужчин страны в возрасте до 63-х лет. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

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По словам авторов идеи, указанное нововведение связано с проведением РФ спецоперации на Украине.

«В настоящее время Румынии ничто не угрожает, однако мы должны осуществить масштабную поверку резервистов и других категорий граждан, способных противостоять потенциальной угрозе», — говорится в совместном заявлении двух румынских ведомств.

Каким именно образом будет осуществляться указанная поверка, не сообщается. Предполагается, что в ближайшее время в военкоматы и пункты гражданской обороны при полицейских участках будут вызваны до 500 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.