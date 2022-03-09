Москва, 9 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 197 человек. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 234 жителя столицы. За сутки госпитализировали 197 человек, выздоровели 2667 пациентов.

Также в штабе рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 1 292 новый случая заражения коронавирусной инфекцией.