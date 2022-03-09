Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 54 человека, что на пять пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 9 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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В Петербурге за сутки выявили 2642 новых случая заражения коронавирусом, что на 106 случаев меньше, чем за 7 марта. Статистика заражений плавно сокращается. Уже второй день подряд в Петербурге фиксируют менее трёх тысяч заболеваний ковидом за сутки.

При этом по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки выписали 2414 петербуржцев, что на 88 человек больше, чем за предыдущие сутки. По сравнению с показателями прошлой недели статистика выздоровлений сократилась в Петербурге почти в пять раз — это связано с уменьшением числа заболевших.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 467 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от ковида 32 466 петербуржцев, а выздоровели 1 339 907 пациентов.