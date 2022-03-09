Донецк, 9 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За последние 24 часа 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Как отметил Басурин, украинские националисты бросают вооружение и технику, покидая позиции, в результате чего бойцы НМ ДНР за прошедшие сутки захватили два танка, четыре БМП и два противотанковых комплекса NLAW.

«Кроме того, двенадцать военнослужащих 53-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на стороны Донецкой Народной Милиции. Им оказана необходимая помощь и их жизням ничего не угрожают. Сразу после завершения специальной операции, военнослужащие смогут убыть домой к своим семьям», — указывается в заявлении.

Кроме того, Басурин в очередной раз призвал украинских военнослужащих, которых фактически бросило командование, сдавать оружие, для того чтобы сохранить свои жизни и вернуться затем домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за любые эксперименты по поставкам Украине оружия последует ответственность.