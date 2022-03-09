Лондон, 9 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов стоимость голубого топлива в Европе снизилась на 14%. Это 9 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По информации торговой площадки, в настоящее время цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2090,6 за тысячу кубометров.

При этом 7 марта цена голубого топлива в Европе выросла на 79%, составив почти $3900 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского холдинга"Газпром» Сергей Куприянов заявил, что компания в штатном режиме подает российский природный газ для его транзита в Европу через территорию Украины.