Владикавказ, 9 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Северная Осетия сегодня, 9 марта, примет вторую группу беженцев из Донбасса. В республику прибудет поезд с жителями ДНР И ЛНР, вынужденными покинуть родину из-за военных действий. Ожидается прибытие 156 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона, в том числе более ста детей.

Беженцы

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«Поезд с 156 жителями ДНР и ЛНР, вынужденно покинувшими территорию республик, прибудет на железнодорожный вокзал города Владикавказа. Более ста человек из них — это дети из Донбасса, которые будут размещены в санатории «Юность» и Республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск», — говорится в сообщении.

Всех несовершеннолетних из Донбасса обеспечат не только проживанием. Для них организуют учебный процесс — предоставят места в школах и детских садах, также будет обеспечена медицинская помощь.

По словам председателя организации «Землячество Алании» Елены Баззаевой, жители Донбасса, прибывающие в Северную Осетию, эвакуированы из Ясиноватой, поезд ожидается к 11:00 9 марта. Как ранее сообщалось, Северная Осетия готова принять более 1000 беженцев из ЛНР и ДНР.

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