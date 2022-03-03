Владикавказ, , 14:08 — REGNUM В Северной Осетии готовятся принять беженцев из Донбасса. Для их размещения уже подготовлено несколько пунктов приема, в том числе в санаториях и на турбазах. Республика готова встретить и приютить тысячу граждан, пострадавших от военных действий украинских военных.

Беженцы из ДНР и ЛНР Официальный портал Правительства Ростовской области

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«Северная Осетия готова в несколько потоков принять 1000 граждан ЛНР и ДНР. С 10 марта — 500 человек в здравницах «Тамиск», «Осетия», «Юность», «Фиагдон». Далее еще 500 граждан в случае необходимости разместят на площадках турбазы «Урсдон» и объектов Моздокского района», — пишет портал «15-й Регион».

Пункты временного размещения граждан проверил на готовность к приему беженцев глава правительства РСО Алании Борис Джанаев. Вместе с вице-премьером Ларисой Тугановой и профильными министрами он ознакомился с условиями проживания и осмотрел столовые и санитарные блоки. Было отмечено, что в условиях пандемии коронавируса в каждом пункте временного размещения будет организовано проведение тестирования на COVID-19 и вакцинации от коронавируса желающим. Будет также оказана другая необходимая медпомощь.

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