Донецк, 9 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Украинские боевики 9 марта обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 15 мин калибром 120 мм. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:25 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении центра в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 марта киевские боевики обстреляли из миномётов калибром 120 мм Донецк.

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