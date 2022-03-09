Хьюстон, США, 9 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия более 30 лет была для Турции надёжным поставщиком газа, Анкара рассчитывает на продолжение поставок. Об этом заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

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Он отметил, что вопрос о поставках газа важен для Турции, так как Россия покрывает 45% потребностей страны. Анкару беспокоят рекордные скачки цен на газ, они несовместимы с устойчивым ростом экономик.

«Как я уже говорил, РФ была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — сказал Байрактар РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции также ожидают дальнейшего роста цен на нефть после введения Западом антироссийских санкций.

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