Канберра, 9 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Вероятность того, что цены на энергоносители в мире будут расти велика как никогда, поскольку 8 марта США и Великобритания приняли решение полностью отказаться от углеводородов из России. На этом фоне генеральный директор крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas Алан Джойс предупредил, что авиакомпании могут быть вынуждены повысить стоимость авиабилетов, поскольку рост стоимости нефти приводит к увеличению расходов на топливо для операторов. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

(сс) allen watkin Самолет авиакмопании Qantas

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Выступая на форуме Australian Financial Review Business Summit 2022, Джойс подчеркнул, что, хотя влияние стремительного роста цен на нефть не так драматично для авиакомпаний, как для автомобилистов, оно все равно повлияет на работу Qantas.

«К сожалению, если они [цены на нефть] останутся на этом уровне, стоимость авиабилетов будет расти, и нам придется их адаптировать … Если цена пойдет еще дальше — то есть подниматься на каждые 4 доллара США за баррель нефти — то это еще один процент, на который нам придется повысить стоимость авиабилетов», — заявил Джойс.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.