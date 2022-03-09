Москва, 9 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В штатном режиме подает российский природный газ для его транзита в Европу через территорию Украины компания «Газпром». Об этом 9 марта сообщил журналистам официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

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«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 9 марта», — сказал он.

При этом такой объем является соответствующим поставкам по долгосрочному бронированию транзита газа через украинскую территорию (около 109,5 млн кубометров в сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона не собирается отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа в Европу.