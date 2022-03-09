Сеул, 9 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5771 человек. Об этом 9 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 9 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 887 172 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 5051 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 406 146 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 40 230 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 910 503 человека.

Четвертую дозу вакцины в общей сложности получили 83 122 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 342 446 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 5 212 118.

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