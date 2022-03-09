Новосибирские аграрии получили ещё 800 млн рублей господдержки
Новосибирск, 9 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
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Сельское хозяйство
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По словам зампредседателя правительства области Евгений Лещенко, аграрии выпускают продукцию по объёмам и ассортименту согласно заключенным договорам.
При этом оптовые отпускные цены на весь ассортимент стабильны.
С начала года новосибирские сельхозтоваропроизводители получили более 1,37 млрд рублей господдержки, в том числе 836 млн рублей за минувшую неделю.