Новосибирск, 9 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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По словам зампредседателя правительства области Евгений Лещенко, аграрии выпускают продукцию по объёмам и ассортименту согласно заключенным договорам.

При этом оптовые отпускные цены на весь ассортимент стабильны.

С начала года новосибирские сельхозтоваропроизводители получили более 1,37 млрд рублей господдержки, в том числе 836 млн рублей за минувшую неделю.