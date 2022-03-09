Симферополь, 9 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Республике Крым 51 пациент с заражением коронавирусом госпитализирован за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб утром 9 марта. Накануне, 8 марта, сообщалось о 79 госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки получили ещё 752 жителя — на 11 больше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 734 человека. Зарегистрировано пять новых смертей среди пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии на территории Республики Крым подтверждено 167 724 случая заражения коронавирусом. Из этого числа в больницы попали 56 550 человек. Выздоровевшими за весь период признаны 156 426 пациентов, скончались 4950.