Москва, 9 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Исторически сложившаяся кооперация России с Украиной в ракетно-космической отрасли имеет все шансы на восстановление. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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Он пояснил, что такая возможность может появиться в результате демилитаризации Украины, которая в том числе является целью проводимой Россией на Украине специальной военной операции.

«Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли», — подчеркнул в телеграм-канале Рогозин.

Он напомнил о том, сколько за последние 30 лет было «загублено предательской коррумпированной компрадорской киевской властью». Так, по его словам, на момент распада СССР на «Южмаше» трудились 45 тыс. специалистов, а в конструкторсокм бюро «Южное» — почти 8,1 тыс. конструкторов. При этом, подчеркнул глава Роскосмоса, «сотни талантливых украинских инженеров вместе со своими семьями были вынуждены бежать от нищеты и русофобского режима» в Россию, где их гостеприимно приняли, дали гражданство и работу.

«Однако абсолютное большинство наших украинских товарищей буквально кануло в лету, навсегда забросив дело своей жизни и сгинув в массе бедного люда этой страны», — подчеркнул Рогозин.

Рогозин рассказал, что в декабре 2013 года обсуждал с ракетчиками «Южмаша» совместную работу над перспективными проектами и создание совместных инженерных центров. Однако в феврале 2014 года «кровавый киевский переворот» и «пришедшая к власти банда» разрушили эти планы.

«Сейчас такая надежда может вновь появиться. Она основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации, — подчеркнул гендиректор госкорпорации. — Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть».

Рогозин добавил, что этим шансом можно будет воспользоваться «сразу после освобождения Украины от прозападной, проНАТОвской власти».

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«Мы включим ваши инженерные и производственные коллективы в совместную нашу работу по созданию перспективной ракетно-космической техники […] Мы поможем вам преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства и дадим десяткам тысяч людей работу, зарплату и перспективу, — указал глава Роскосмоса. — Но это станет возможным только при одном условии: вы больше никогда не допустите к власти проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые из американских астронавтов начали проявлять хамское поведение по отношению к известным им космонавтам России. Он подчеркнул, что «ненависть к России вырвалась наружу».

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