Канберра, 9 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Глава Резервного банка (ЦБ) Австралии Филип Лоу, выступая на бизнес-саммите AFR, заявил, что повышение процентной ставки в 2022 году теперь «правдоподобно», поскольку специальная операция России на Украине рискует привести к росту инфляции в Австралии. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

Процентная ставка

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Лоу отметил, что сейчас австралийский регулятор должен справиться с непростой задачей: с одной стороны ему придется слишком рано поднять процентные ставки, с другой — ему придется каким-то образом купировать угрозу безработицы и ожидание «шокового предложения» на рынках.

«В этой ситуации неопределенности, а также принимая во внимание за отправную точку рост заработной платы и базовой инфляции в Австралии, мы можем потратить еще некоторое время на оценку поступающей информации и рассмотрение того, как с этими неопределенностями нам придется справляться», — сказал Лоу.

«Учитывая перспективы, вполне вероятно, что денежная ставка будет увеличена в конце этого года», — заключил глава Резервного банка Австралии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.