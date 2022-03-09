Москва, 9 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Западные страны имели множество возможностей прекратить политику дискриминации в отношении России и граждан страны, но они не захотели ими воспользоваться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Было очень много возможностей у наших западных партнеров завершить подобное поведение в отношении нашей страны. Это тотальная дискриминация России как страны и россиян как народа по всем направлениям», — сказала она в эфире радио «Спутник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова отметила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно анализировать с учётом его состояния, а это состояние неадекватно.

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